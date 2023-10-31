31 октября, 06:21
Палестино-израильский конфликт

Politico: в Вашингтоне считают, что Израиль действует в Газе по своему плану

По информации газеты, операции ЦАХАЛа "пошли дальше" рекомендаций США

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Израиль проводит операции в секторе Газа в соответствии со своими планами, хотя США и давали ему советы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

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Издание пишет, что администрация президента США Джо Байдена в свете палестино-израильского конфликта должна решить две проблемы: предотвратить эскалацию боевых действий и при этом поддерживать Израиль в проведении наземных операций в Газе. Газета указывает, что эти операции "пошли дальше" рекомендаций Вашингтона. В частности, США не хотели, чтобы Израиль проводил столь масштабные бомбардировки Газы и отключал интернет в анклаве. Вашингтону пришлось просить власти Тель-Авива восстановить связь и наносить авиаудары более прицельно.

"Как мы понимаем, они реализуют задуманное, но это планы, которые они сами разработали", - сказал газете американский чиновник.

Собеседник издания также указал, что "все, что США делают, направлено на сдерживание и предотвращение эскалации". Он добавил, что Байден и его окружение "по-прежнему готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США оказывают воздействие на власти Израиля, чтобы те приняли меры для восстановления коммуникаций в секторе Газа. Об этом также сообщала газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Он заявил изданию, что за отключением связи и интернета в секторе Газа 27 октября стоят власти еврейского государства. По его словам, израильтяне не объяснили американским коллегам, почему они пошли на этот шаг перед расширением операций в анклаве 27 октября. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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