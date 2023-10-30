Беспорядки в Махачкале и расширение наземной операции в Газе. Главные события 30 октября

Беспорядки в Махачкале

В аэропорту Махачкалы прошли беспорядки. В воскресенье вечером там приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. После инцидента в аэропорту завели уголовные дела. Глава региона Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Республике Дагестан совершаются из-за рубежа. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ключевую роль киевского режима в инциденте в аэропорту Махачкалы.

Расширение наземной операции в Газе

ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, заявили в армейской пресс-службе. Там отметили, что за последние дни нанесли удары по более чем 600 военным объектам ХАМАС в анклаве. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари добавил, что в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы.

Штрафы за спам-звонки и рекламу микрозаймов

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг. Максимальный размер взыскания для юрлиц могут увеличить до 1,6 млн рублей. В кабмине уточнили, что некоторые положения нуждаются в доработке, потому что не учитывают вступающие в силу или уже действующие редакции законов.

Отмена платы за раздачу интернет-трафика

"Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств. "Мегафон" с 23 октября отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. Tele2 отменит плату для новых абонентов 22 ноября, а с 19 декабря - для всех пользователей. МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Блокировка ведущих российских СМИ в Молдавии

В Молдавии заблокировали доступ к сайту ТАСС и другим ведущим российским СМИ. В список попал 31 новостной портал, в том числе "Лента.ру", "Интерфакс", "Московский комсомолец", "Известия", "Комсомольская правда", aif.ru, "Российская газета", агентства Regnum и РИА ФАН, радио Sputnik.