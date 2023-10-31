В ГУР Украины усомнились в эффективности беспилотников Bayraktar TB2 из-за силы ПВО России

Полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Валюх заявил, что ВСУ в последнее время сталкиваются с серьезными трудностями при применении Bayraktar TB2 в зоне спецоперации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время сталкиваются с серьезными трудностями при применении беспилотников Bayraktar TB2 в зоне СВО. Об этом заявил полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Валюх.

"Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования", - сказал он изданию Defense News. Офицер уточнил, что ВСУ по-прежнему используют беспилотники, но частота его применения и роль дрона значительно изменились. Валюх связал это прежде всего с возросшей эффективностью работы российской системы ПВО и средств РЭБ.

В свою очередь генеральный директор компании - производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар сообщил изданию, что "отсутствие каких-либо видеозаписей" о работе дронов не обязательно означает, что беспилотники не используются. "Bayraktar TB2 приходится работать в сложных условиях [в зоне боевых действий на Украине]", - признал гендиректор.

Ранее генеральный директор Baykar заявлял, что компания рассчитывает завершить строительство завода по производству беспилотников на Украине через 1,5 года. По его словам, компания в целом инвестирует около $100 млн, которые пойдут в том числе на содержание сервисного центра и главного офиса компании в стране. О начале строительства завода стало известно в августе прошлого года. Украинский посол в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск предприятия возможен до конца 2023 года. Однако позже Боднар заявил, что боевые действия "внесли коррективы в первоначальные планы относительно завода".