Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака"

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Как сообщила телестанция Al Manar, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака". В него входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В заявлении, которое приводит Al Manar, шиитские бойцы утверждают, что "поразили все наземные цели".

31 октября отряды "Исламское сопротивления Ирака" обстреляли ракетами военную базу США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Очевидцы сообщили телеканалу, что на территории военного объекта раздалось несколько взрывов. Со стороны американского командования пока не последовало никакой информации по поводу этих атак.

Во вторник пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 в Ираке, 11 в Сирии. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.