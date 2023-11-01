1 ноября, 06:44
Саммит БРИКС - 2023

В ЮАР отвергли обвинения оппозиции в расточительстве на саммите БРИКС

По словам МИД государства, "экономические выгоды для страны намного превышают" затраты на его проведение

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти ЮАР отвергли обвинения крупнейшей оппозиционной партии страны "Демократический альянс" (ДА) в недопустимом расточительстве государственных средств на проведение состоявшегося в августе в Йоханнесбурге саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в заявлении МИД ЮАР, опубликованном на его портале.

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"Действительно, на проведение саммита БРИКС Министерством иностранных дел и сотрудничества ЮАР было потрачено немногим более 100 млн рандов ($5,3 млн), однако экономические выгоды для страны намного превышают эту сумму, - отмечается в нем. - ДА неверно понимает экономические выгоды от проведения международных конференций".

Министерство сообщило, что ЮАР полностью оплатила пребывание на саммите четырех человек от каждой национальной делегации. "Это нормальная международная практика, - говорится в тексте. - Все остальные члены делегаций и сопровождающие лица самостоятельно оплачивали свое пребывание в Йоханнесбурге".

22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР состоялся саммит БРИКС. На него пригласили также лидеров стран глобального Юга. Участники саммита приняли решение о расширении объединения за счет принятия в него шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Они станут полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит от ЮАР к России. 

Теги:
ЮАРСаммит БРИКС - 2023
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