Суд Лондона отказал РФ в госиммунитете в споре с экс-акционерами ЮКОСа

Основанием стало согласие России передать дело на рассмотрение в международный арбитраж, сообщило агентство Reuters

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Россия не может апеллировать к принципу государственного иммунитета в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать им компенсацию в размере $50 млрд, которую на нее наложил международный арбитраж. Об этом говорится в постановлении Высокого суда Лондона.

Как сообщает агентство Reuters, судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу связанных с бывшими акционерами ЮКОСа компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Основанием для такого вердикта стало то, что Россия согласилась передать это дело на рассмотрение в международный арбитраж.

Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа трем указанным компаниям. По информации Reuters, с учетом процентов за эти годы сумма достигает почти $60 млрд.

Этот вердикт был обжалован в голландском суде. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу РФ по одному пункту - что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта. Жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений Договора к Энергетической хартии, были отклонены, а решения по ним признаны окончательными.

Параллельно экс-акционеры компании предпринимают попытки взыскать $50 млрд с России в судах США и Великобритании.