Гутерриш потрясен ударом по лагерю Джебалия в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН решительно осудил убийство мирных граждан

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен ростом уровня жестокости в секторе Газа и гибелью мирных палестинских граждан из-за ударов по лагерю беженцев Джебалия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь потрясен ростом уровня жестокости в Газе, в том числе убийством палестинских граждан, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по жилым зонам густонаселенного лагеря беженцев Джебалия, которые произошли вчера и сегодня", - сказал он на брифинге.

"Он решительно осуждает убийство мирных граждан. Генеральный секретарь продолжает призывать все стороны положить конец шокирующей жестокости, боли и страданиям. Он продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению всех заложников, которые сейчас удерживаются в Газе, а также призывает обеспечить доступ [в Газу] жизненно необходимой гуманитарной помощи в объемах, которые требуются для удовлетворения нужд палестинского населения", - заключил Дюжаррик.

Как передал телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них - дети.