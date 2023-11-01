МИД Канады призвал Израиль соблюдать международное право при проведении операций в Газе

ОТТАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Канады призывают правительство Израиля соблюдать международное право при проведении операций в секторе Газа. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, выступая в Монреале. Ее выступление транслировали канадские телеканалы.

"У Израиля есть право защищать себя от терроризма, но он должен делать это в рамках международного права. Даже в условиях кризиса есть принципы, и даже в военное время есть правила, которыми мы должны руководствоваться с учетом наших ценностей уважения прав человека", - сказала она.

Жоли подчеркнула, что гражданские лица, как израильтяне, так и палестинцы, "должны быть защищены, и обращаться с ними нужно одинаково". Глава МИД отметила, что в районе сектора Газа сейчас отмечается "ужасная гуманитарная катастрофа, с которой столкнулись в том числе женщины и дети".