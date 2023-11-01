WSJ: Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями 6 ноября

По информации издания, это не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы обеих стран

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Китая и США проведут в понедельник, 6 ноября, консультации по контролю над ядерным оружием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, начало таких консультаций не означает старт официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы сторон. Однако это станет первым подобным контактом с тех пор, как президентом США был Барак Обама.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США и Китай договорились в ближайшее время провести консультации по контролю над вооружениями и морским вопросам. По словам официального представителя, в ходе недавно состоявшейся в Вашингтоне встречи министра иностранных дел КНР Ван И с представителями руководства США состоялся "предметный и конструктивный диалог". Он уточнил, что нормализация отношений Китая и Соединенных Штатов выгодна не только Пекину и Вашингтону, но и всему миру.