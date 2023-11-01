Бербок заявила, что ФРГ должна не допустить появление второго фронта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии также отметила, что республика должна сыграть посредническую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ должна сыграть посредническую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе. Свою точку зрения она высказала в интервью телеканалу ZDF.

"Я вижу, что с израильской стороны многие считают нашей задачей сейчас сохранение этих каналов связи открытыми, чтобы мы помогли предотвратить широкомасштабный конфликт", - сказала Бербок. При этом она подчеркнула, что существует опасность возникновения второго фронта на границе с Западным берегом реки Иордан и третьего фронта на границе с Ливаном, где уже идут бои между израильскими военными и шиитской организацией "Хезболлах". "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это", - констатировала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Она считает Германию "честным строителем мостов" в регионе. Нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль Бербок назвала "поворотным моментом" для всего мира. Особая роль Германии, по ее словам, заключается в том, чтобы сохранять каналы связи открытыми для других акторов в регионе, таких как Египет или Иордания. "Вместе с Иорданией нам удалось добиться того, чтобы этот текст не осуждал Израиль в одностороннем порядке", - сказала она о резолюции по Ближнему Востоку, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа.

"Особенно в ходе обсуждений с правительством Израиля мы вместе внесли много изменений в эту версию текста, которая существовала изначально", - заметила глава МИД ФРГ. Германия воздержалась при голосовании по резолюции.