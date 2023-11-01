1 ноября, 20:56
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Израиля потребовал от МККК посетить находящихся в Газе заложников

Эли Коэн считает, что Международный комитет Красного Креста должен действовать решительно и использовать все рычаги давления, чтобы обеспечить заботу о безопасности и здоровье этих людей

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) должны добиться доступа к удерживаемым в секторе Газа израильским заложникам, посетить их и оказать медицинскую помощь нуждающимся. С таким требованием обратился глава МИД Израиля Эли Коэн к президенту МККК Мирьяне Сполярич.

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"Я поговорил сегодня с президентом Красного Креста Мирьяной Сполярич и выдвинул ей немедленное требование посетить заложников в Газе и оказать им необходимую медицинскую помощь. Я заявил ей, что если Красный Крест не сумеет посетить заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС, у него нет причины существовать", - написал Коэн на странице в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению израильского министра, МККК "должен действовать решительно и использовать все рычаги давления с целью обеспечить заботу о безопасности и здоровье заложников, среди которых есть женщины, дети и люди, пережившие Холокост, которых ХАМАС жестоко похитил в нарушение всех международных норм". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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