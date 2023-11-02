Израильские ВВС выпустили ракеты по трем районам на юге Ливана

По информации агентства Al Wataniya, под огонь попали окрестности селений Бейт-Лиф и Эль-Кузах в пограничном округе Бинт-Джбейль, а также поселок Рамие

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали три южных района Ливана, где были замечены бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты выпустили ракеты по окрестностям селений Бейт-Лиф и Эль-Кузах в пограничном округе Бинт-Джбейль, а также поселку Рамие, откуда ранее был открыт огонь по израильской территории.

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела вечером 1 ноября обстрел приграничной местности возле селений Блида, Айтарун и Мейс-эль-Джебель. При этом, по информации ливанского агентства, израильские военные применяли снаряды с белым фосфором и кассетные бомбы. Как отмечает Al Wataniya, правительство Ливана пожаловалось 31 октября в Совбез ООН на Израиль за использование запрещенных международными конвенциями боеприпасов.

"Хезболлах" сообщила в Telegram-канале, что ее бойцы поразили управляемыми ракетами позиции израильских военнослужащих в Эль-Маликии, Хадеб-Бустани и Эль-Байяде. Как утверждается, израильские военные понесли потери в живой силе и технике.

В свою очередь официальный представитель Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти заявил, что ливанские военнослужащие попросили миротворцев помочь эвакуировать двух граждан, получивших ранения в районе Ваззани. По его словам, их поиски начались после того, как израильские войска прекратили огонь. "К сожалению, учитывая наступившую темноту и наличие мин в этой местности, поиски раненых пришлось прервать, операция возобновится утром", - отметил он.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильский беспилотник уничтожил установку для запуска противотанковых ракет, которую использовали отряды "Хезболлах".