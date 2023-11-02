Politico: ЕС играет на публику вместо усилий по достижению мира на Ближнем Востоке

По данным газеты, спустя неделю после призыва о проведении конференции по ближневосточному урегулированию неясно, "где будет проходить саммит, кто в нем примет участие и каковы будут его цели"

БРЮССЕЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Отсутствие конкретики по проведению предложенного Евросоюзом ближневосточного саммита свидетельствует о том, что лидеры ЕС заняты игрой на национальную аудиторию вместо реальных усилий по достижению мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Газета пишет, что спустя неделю после того, как призыв о проведении конференции в ЕС по ближневосточному урегулированию прозвучал на встрече лидеров в Брюсселе, по-прежнему неясно, "где будет проходить саммит, кто в нем примет участие и каковы будут его цели". В израильском представительстве при ЕС изданию заявили, что пока никто из европейских чиновников не контактировал с ними по поводу этой инициативы. По словам побеседовавших с изданием европейских дипломатов, лидеры ЕС просто "играют на внутреннюю аудиторию, разгоряченную конфликтом, вместо того чтобы всерьез пытаться добиться мира".

Эрвин ван Вин из аналитического центра Clingendael Institute полагает, что ЕС как политический актор не сможет провести такую конференцию в том числе и потому, что "ему не хватает авторитета". "Мы понимаем, что [исполняющий обязанности премьера Испании Педро] Санчес хочет провести международную пресс-конференцию по внутренним причинам. Но будем реалистами: у США есть влияние [в регионе], у некоторых стран Персидского залива - тоже, а у нас нет", - пояснил изданию один из официальных представителей сообщества. По его словам, инициатива по проведению саммита является "типичным проявлением высокомерия" Евросоюза. "Пока неясно, хочет ли этого [сам ближневосточный] регион, вся дискуссия о месте проведения является глупой и неуместной", - заявил Politico другой источник в дипломатических кругах.

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес на саммите ЕС в Брюсселе 26 октября предложил через шесть месяцев провести международную конференцию, чтобы попытаться найти путь урегулирования палестино-израильского конфликта.