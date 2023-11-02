В Норвегии считают недопустимыми двойные стандарты в оценке действий Израиля в Газе

Глава МИД страны Эспен Барт Эйде отметил, что считает Тель-Авив другом, но при этом он "зашел слишком далеко"

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Позиция Норвегии в отношении действий Израиля в секторе Газа отличается от позиции других скандинавских стран. Королевство считает недопустимым использование здесь двойных стандартов.

Об этом заявил глава МИД страны Эспен Барт Эйде в интервью агентству ТТ.

"Я считаю правильным противодействие созданию впечатления, будто мы, на Западе, используем двойные стандарты, - сказал он. - Когда мы критикуем Россию за ее злоупотребления на Украине, то здесь мы правы и морально, и юридически. Но эти же стандарты мы должны применять и к нашим друзьям. Я считаю Израиль другом, но при этом полагаю, что наш друг Израиль зашел слишком далеко".

На прошедшей в Осло сессии Северного совета северные страны заявили о необходимости "гуманитарной паузы в Газе". Однако Норвегия выступает также за объявление "гуманитарного перемирия", согласно принятой недавно на Генеральной ассамблее ООН резолюции, за которую она - в отличие от своих соседей - проголосовала. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, Израиль имеет право на самооборону, однако она должна иметь пропорциональный характер. "В Международном праве говорится, что она должна быть пропорциональной и что здесь необходимо принимать во внимание гражданское население, Эта граница уже давно перейдена", - подчеркнул глава правительства в интервью телеканалу NRK.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Четыре страны Северной Европы - Дания, Исландия, Финляндия и Швеция - воздержались, Норвегия проголосовала за резолюцию. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Северный совет является официальным органом межпарламентского сотрудничества северных стран. Объединение основано в 1952 году, оно насчитывает 87 представителей из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также из автономных территорий Фарерских островов, Гренландии и Аландских островов.