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Палестино-израильский конфликт

В ВОЗ заявили, что почти половина больниц сектора Газы не работает из-за нехватки топлива

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что открытые учреждения медицинской помощи перегружены на 40%

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что почти половина из 36 больниц в секторе Газа не функционируют из-за недостатка топлива и продолжающихся атак.

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"14 из 36 больниц и 2 специализированных центра в Газе не работают из-за нехватки топлива, разрушений, атак и небезопасной обстановки", - говорится в сообщении главы организации, размещенном в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, открытые учреждения медицинской помощи перегружены на 40%.

ВОЗ настаивает на прекращении огня по гуманитарным соображениям. "ВОЗ призывает к немедленному обеспечению постоянного доступа к гуманитарной помощи. Мы продолжаем призывать к активной защите гражданского населения и здравоохранения, а также к гуманитарному прекращению огня", - подчеркнул гендиректор организации. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
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