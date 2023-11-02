Израиль может допустить топливо для больниц в Газе под строгим контролем

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильская сторона будет строго контролировать все поставки, чтобы оно не попало в руки палестинской радикальной организации ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви допустил, что при необходимости на территорию сектора Газа будет пропущено топливо для местных больниц. При этом он подчеркнул, что израильская сторона будет строго контролировать все поставки, чтобы оно не попало в руки палестинской радикальной организации ХАМАС.

"До сих пор мы не позволяли поставки топлива в сектор Газа. Мы проверяем на каждодневной основе ситуацию в Газе. Обратите внимание, что нам уже неделю говорят о том, что завтра в секторе Газа закончится топливо, оно до сих пор не закончилось. При необходимости топливо будет передано под контролем в больницы, мы сделаем все для того, чтобы это топливо не было передано ХАМАС", - заявил он журналистам.