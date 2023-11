МИД Израиля не получал от правительства Бахрейна уведомлений об отзыве послов

Согласно заявлению ведомства, отношения между двумя странами стабильны

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. МИД Израиля не получал уведомлений от правительства Бахрейна об отзыве послов, отношения между странами пока стабильны. Об этом говорится в официальном заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

"Обновление от министерства иностранных дел: мы хотели бы уточнить, что от бахрейнского правительства или израильского правительства не было получено никаких уведомлений или решений об отзыве послов стран. Отношения между Израилем и Бахрейном стабильны", - говорится в заявлении.

Ранее Палата депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна заявила о решении отозвать бахрейнского посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа. Как утверждалось в заявлении парламентариев, "посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле".

В свою очередь, чиновник высокого ранга сообщил изданию The Times of Israel, что в Манаме пока не принято решения об отзыве посла из Израиля, несмотря на распространенное ранее заявление нижней палаты парламента королевства. Как утверждают источники The Times of Israel, бахрейнский посол еще ранее вернулся на родину "из-за личных обстоятельств", а израильские дипломаты, включая посла, в свою очередь, вскоре после начала нынешнего обострения ближневосточного конфликта были без огласки вывезены из Бахрейна из соображений безопасности.