Израиль нанес новые удары по Ливану и возложил вину за ситуацию на "Хезболлах"

Удары наносились в ответ на запуски из ливанской территории по израильской, сообщила израильская армия

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по ливанской территории в ответ на обстрелы приграничных районов и возложила вину за происходящее в Ливане на шиитскую организацию "Хезболлах".

"В ответ на запуски из Ливана по израильской территории, совершенные ранее сегодня, за последние несколько часов самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям, принадлежащим "Хезболлах", что сопровождалось огнем артиллерии и танков Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля считает террористическую организацию "Хезболлах" ответственной за текущую ситуацию в Ливане", - добавили военные.

По информации пресс-службы, целью последних ударов Израиля стали многочисленные военные объекты "Хезболлах". "Цели, по которым нанесены удары, включают военную инфраструктуру, центры контроля и управления, ракетные пусковые установки, склады для хранения оружия и военные комплексы, используемые террористической организацией "Хезболлах", - отмечается в заявлении.