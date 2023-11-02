Кубинский лидер назвал осуждение ООН санкций США против Кубы признанием героизма ее народа

Мигель Диас-Канель отметил, что это решение является "торжеством достоинства и мужества" кубинцев

ГАВАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы демонстрирует признание и поддержку героизма и мужества кубинского народа со стороны международного сообщества. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

"Мир еще раз сказал "нет" геноцидной блокаде. Это новая победа кубинского народа и его революции. Это признание и поддержка международным сообществом героизма и сопротивления Кубы. Это торжество достоинства и мужества нашего народа", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья отметил, что результаты голосования стали демонстрацией изоляции США. "Подтверждена полная изоляция США из-за их незаконной, оскорбительной и морально неустойчивой политики", - написал глава ведомства в соцсети X.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года. В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.