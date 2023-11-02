Парламент Туниса изучает законопроект о криминализации нормализации отношений с Израилем

Cпикер Ассамблеи народных представителей Брахим Будербала отметил, что заявление президента страны Каиса Саида о том, что нормализация отношений с израильской стороной является государственной изменой, представляет собой "моральную и политическую позицию"

РАБАТ, 2 ноября. /ТАСС/. Ассамблея народных представителей (АНП, нижняя палата парламента) Туниса рассматривает законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

"На наших глазах в секторе Газа происходит худшее преступление против человечности. Палестинцы переживают геноцидную войну: резня, массовые разрушения, незаконное применение запрещенного оружия при пособничестве Запада, в первую очередь США и ряда европейских стран", - заявил спикер АНП Брахим Будербала, выступая на пленарном заседании, посвященном рассмотрению законопроекта.

"К сожалению, сегодня Запад закрывает глаза на серьезные акты насилия и агрессии, совершаемые сионистским образованием (Израилем - прим. ТАСС) против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - отметил он.

По словам Будербала, заявление президента Туниса Каиса Саида о том, что нормализация отношений с Израилем является государственной изменой, представляет собой "моральную и политическую позицию". "Палестинский вопрос находится в центре внимания тунисцев. Мы отвергаем нормализацию [отношений с Израилем] и отказываемся признавать сионистское образование", - заявил он.

Ранее власти Туниса резко осудили атаки армии Израиля на палестинские территории, в первую очередь на сектор Газа, а также поддержали право палестинцев создать собственное независимое государство со столицей в Иерусалиме.