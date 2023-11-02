Белый дом призвал использовать паузы в боях в Газе на конкретные цели

В ведомстве отметили, что Вашингтон не считает нужным полное прекращение огня

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США выступают за обеспечение серии пауз в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта, направленных на конкретные цели и ограниченных по времени, Вашингтон не считает нужным полное прекращение огня. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы говорим не лишь об одной паузе. Что мы пытаемся сделать, так это рассмотреть возможность того, чтобы было столько пауз, сколько может потребоваться для продолжения доставки [гуманитарной] помощи и продолжения работы над обеспечением безопасного вывоза людей, включая заложников", - сказал он.

"Президент [США Джо Байден] уже работал над одной такой паузой, когда мы смогли вывезти двух американцев. Вот к чему мы стремимся. И напомню, что, когда мы говорим о гуманитарных паузах, мы имеем в виду временные, территориально ограниченные паузы в боевых действиях, которые делают с определенной целью, как я сказал - доставить помощь, вывезти людей", - пояснил Кирби.

Он заверил, что США не добиваются полного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. По словам Кирби, "здесь есть большая разница". Сотрудник СНБ подчеркнул, что паузы не должны "помешать Израилю защищаться".