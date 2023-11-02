2 ноября, 19:16
Палестино-израильский конфликт

Белый дом призвал использовать паузы в боях в Газе на конкретные цели

В ведомстве отметили, что Вашингтон не считает нужным полное прекращение огня

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США выступают за обеспечение серии пауз в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта, направленных на конкретные цели и ограниченных по времени, Вашингтон не считает нужным полное прекращение огня. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

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"Мы говорим не лишь об одной паузе. Что мы пытаемся сделать, так это рассмотреть возможность того, чтобы было столько пауз, сколько может потребоваться для продолжения доставки [гуманитарной] помощи и продолжения работы над обеспечением безопасного вывоза людей, включая заложников", - сказал он.

"Президент [США Джо Байден] уже работал над одной такой паузой, когда мы смогли вывезти двух американцев. Вот к чему мы стремимся. И напомню, что, когда мы говорим о гуманитарных паузах, мы имеем в виду временные, территориально ограниченные паузы в боевых действиях, которые делают с определенной целью, как я сказал - доставить помощь, вывезти людей", - пояснил Кирби.

Он заверил, что США не добиваются полного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. По словам Кирби, "здесь есть большая разница". Сотрудник СНБ подчеркнул, что паузы не должны "помешать Израилю защищаться". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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