Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня в секторе Газа

Пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер заявил, что оно даст ХАМАС время перегруппироваться, что в очередной раз поставит под угрозу жителей Израиля и других людей

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Пентагон не поддерживает идею об установлении режима прекращения огня в секторе Газа, поскольку это даст радикальному палестинскому движению ХАМАС время на перегруппировку. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер.

"Мы не поддерживаем прекращение огня, оно даст ХАМАС время перегруппироваться, что в очередной раз поставит под угрозу жителей Израиля и других людей", - сказал он.

При этом Райдер напомнил, что американские власти поддерживают обеспечение серии гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта для доставки необходимой помощи в Газу и вывоза людей, включая заложников, из палестинского анклава. Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон продолжает на постоянной основе обсуждать с Израилем необходимость следования правилам ведения войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не добивается полного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и что между прекращением огня и гуманитарными паузами "есть большая разница".