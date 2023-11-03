Дипломат заявил, что лидер "Хезболлах" предупредит Израиль о последствиях войны в Газе

Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел Ливана в 2011-2014 годах, считает, что выступления шейха Хасана Насруллы "все ждут в надежде, что удастся избежать нового конфликта"

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в ходе своего телеобращения в пятницу потребует немедленного прекращения кровопролития в секторе Газа. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел в 2011-2014 годах.

"Трудно предположить, что именно скажет шиитский политик, но его выступления все ждут в надежде, что удастся избежать нового конфликта, - отметил собеседник. - Шейх Насрулла будет говорить, исходя из соотношения сил после 27 дней военной эскалации на юге Ливана, он серьезно предупредит Израиль о последствиях продолжения этой агрессии".

Обозреватель новостного портала Lebanon 24 Андре Касас считает, что лидер "Хезболлах" не только предъявит ультиматум Израилю и США, но и коснется "неприятных сюрпризов", которые ждут противников "Хезболлах" и Ирана в случае, если они решатся на военную авантюру. "Пока я не вижу никакого просвета, который бы позволил предположить, что нас ждет разрядка военной напряженности на Ближнем Востоке, - указал Касас. - Напротив, все говорит в пользу обратного: спокойствие не наступит в ближайшие дни".

Как утверждает военный эксперт, генерал Амин Хотейт приверженность "Хезболлах" установленным правилам ведения боевых действий и ограничение военных операций в пограничных районах радиусом 5-10 км "сковали израильские войска". "Хезболлах" не дала повода Израилю для нанесения ударов в глубине ливанской территории, но заставила держать на севере значительные силы, - подчеркнул эксперт. - Эта тактика оправдала себя и заставила ограничить масштабы наземной операции в Газе".

Призыв премьера

Ранее премьер-министр республики Наджиб Микати, выступая на заседании правительства, заявил, что "у Ливана имеется значительный опыт войн с Израилем, поэтому нашим выбором является мир". Премьер выступил с инициативой объявить пятидневное перемирие "для того, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям и договориться об обмене пленными между Израилем и ХАМАС".

Как сообщила в четверг кувейтская газета Al-Jarida, лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября. По данным издания, если американская сторона не выполнит этого требования, то шейх Насрулла объявит в запланированном на пятницу телеобращении "всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнет военные операции против Израиля со всех направлений".