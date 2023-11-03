Эрдоган заявил об отправке 10 самолетов с гуманитарной помощью для Газы

Турция намерена продолжать помогать палестинцам, добавил президент

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Турция уже отправила 10 военных грузовых самолетов с гуманитарной помощью для сектора Газа и намерена продолжать помогать палестинцам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите Организации тюркских государств.

"С 7 октября не существует понятия, которым можно было бы описать это злодеяние. В течение 28 дней совершались преступления против человечности. Турция заняла принципиальную позицию, мы не одобряем никаких действий против мирного населения. Мы работаем над новыми механизмами, чтобы гарантировать безопасность каждого. На данный момент мы отправили 10 самолетов с гуманитарным грузом и будем продолжать отправлять новые. Совместные действия тюркского мира будут способствовать сначала прекращению огня, а затем и миру", - сказал турецкий президент.

Эрдоган также пообещал, что Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине. "Последствия войны между Россией и Украиной в таких областях, как энергетика и продовольствие, негативно сказываются на всем мире", - утверждает он.