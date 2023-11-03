Суд в Нью-Йорке расширил постановление о неразглашении на адвокатов Трампа

Судья Артур Энгорн подчеркнул, что нарушение этого предписания повлечет "серьезные санкции"

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд штата Нью-Йорк расширил постановление о неразглашении, запрещающее всем сторонам процесса публиковать или разглашать информацию о работниках суда, и на адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа.

"Таким образом я постановляю, что всем адвокатам запрещено делать любые публичные заявления в суде или за его пределами, касающиеся любых конфиденциальных контактов в любой форме между моими сотрудниками и мной", - говорится в постановлении судьи Артура Энгорона, который рассматривает гражданский иск против экс-президента. При этом Энгорон подчеркивает, что нарушение предписания повлечет серьезные санкции.

Ранее суд штата Нью-Йорк обязал Трампа удалить публикацию в социальной сети Truth Social, так как она не соответствует действительности и в ней идет речь о конкретном человеке. "Личные выпады в адрес любого из моих сотрудников недопустимы и неприемлемы, я их не потерплю", - цитировало CNN слова судьи Артура Энгорона. Судья тогда заявил, что его требование следует расценивать "как постановление о неразглашении".

Ограничить возможность Трампа публично комментировать дело по штурму Капитолия, которое рассматривается в Федеральном суде округа Колумбия, ранее просил спецпрокурор США Джек Смит. По его мнению, заявления Трампа могут навредить судебному процессу, запугать его участников и вылиться в угрозы и притеснение лиц, упоминаемых им в публикациях.

В суде Нью-Йорка проходит второе заседание по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization.