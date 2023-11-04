СМИ: ВВС Израиля ударили по солнечным панелям и генераторам больницы "Аш-Шифа"

После этого в медучреждении возник пожар, сообщает агентство Tasnim

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по солнечным батареям и электрогенератору центральной больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, израильские истребители "нанесли удар по солнечным батареям и электрогенератору больницы Аш-Шифа в секторе Газа". "В результате этой атаки в части больницы вспыхнул пожар", - сообщает агентство.

В пятницу, 3 ноября израильские силы атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля утверждала, что основной командный штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС расположен на территории больницы "Аш-Шифа".