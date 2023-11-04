4 ноября, 08:29,
обновлено 4 ноября, 08:42
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: израильские ВВС нанесли удар по школе в Газе

EPA-EFE/ ATEF SAFADI
© EPA-EFE/ ATEF SAFADI

Там находятся сотни перемещенных лиц

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские военные самолеты атаковали здание школы, расположенной в северной части сектора Газа, в которой находятся сотни перемещенных палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его информации, ВВС Израиля нанесли бомбовый удар по школе Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев Джебалия. В результате атаки имеются пострадавшие. Об их точном числе сведений пока не имеется.

Практически одновременно с налетом на школу в Джебалии израильские силы атаковали территорию, прилегающую к больнице "Ан-Наср", в городе Газа, административном центре палестинского анклава. Как передает телеканал Al Hadath, в результате бомбардировки есть убитые и раненые. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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