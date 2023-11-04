В ООН заявили, что события на Ближнем Востоке привели к росту антисемитизма и исламофобии

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что международное право запрещает любую пропаганду национальной, расовой и религиозной ненависти

ЖЕНЕВА, 4 ноября /ТАСС/. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту антисемитизма и исламофобии в мире. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив, что любая пропаганда национальной, расовой и религиозной ненависти запрещена международным правом.

Кризис на Ближнем Востоке "потряс все регионы", сказал Тюрк. "Мы стали свидетелями резкого всплеска разжигания ненависти, насилия и дискриминации, углубления социального раскола и поляризации, а также отказа в праве на свободу выражения мнений и мирные собрания", - продолжал он. По его словам, от Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы и Африки "умножились исламофобские и антисемитские преследования, нападения и разжигание ненависти, в том числе в контексте протестов, связанных с конфликтом". При этом политические лидеры "тоже использовали подстрекательскую, токсичную и ненавистническую риторику", заметил Тюрк. "Я слышал как от евреев, так и от мусульман, что они не чувствуют себя в безопасности", - отметил верховный комиссар ООН.

Тюрк подчеркнул, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, запрещена международным правом. Вместе с тем верховный комиссар напомнил, что любое ограничение права на мирные собрания "должно основываться на праве".