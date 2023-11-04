Блинкен посетит Турцию после поездки в Иорданию

Госсекретарь США отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии, сообщили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию после Иордании, где он сейчас находится, и намерен в Анкаре обсудить ситуацию на Украине и НАТО. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он напомнил, что глава американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. "Блинкен посещает Тель-Авив (Израиль), Амман (Иордания), Анкару (Турция), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея) и Нью-Дели (Индия) 2-10 ноября 2023 года", - уточнил дипломат.

По словам Миллера, в Турции госсекретарь "обсудит вопросы евро-атлантической безопасности, оказания постоянной поддержки Украине и необходимости сохранения единства НАТО, включая ратификацию [протокола] вступления Швеции в НАТО". Руководитель пресс-службы не уточнил, когда именно Блинкен прилетит в Анкару. По данным агентства Reuters, глава Госдепартамента проведет консультации в турецкой столице в понедельник, 6 ноября.