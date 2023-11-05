5 ноября, 00:04,
обновлено 5 ноября, 00:28
ЧП в аэропорту Гамбурга

Bild: прорвавшийся на автомобиле в аэропорт Гамбурга мужчина, вероятно, этнический турок

По данным издания, он украл ребенка у матери и скрылся с ним

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнего ребенка, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

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По ее информации, мужчина украл ребенка у матери и скрылся с ним. Сейчас он забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком, с ним установлен контакт. Беседа, по словам представителя местной полиции, ведется на турецком языке. 

Теги:
ГерманияЧП в аэропорту Гамбурга
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