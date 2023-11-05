Премьер Малайзии сравнил разрушения в Газе с атомной бомбардировкой Хиросимы

Анвар Ибрагим отметил, что бомбы в Газе превысили масштабы ущерба того происшествия

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сравнил разрушения в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой после встречи в Куала-Лумпуре.

"Бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны", - сказал он, поблагодарив Кисиду за приверженность поддержке мира в регионе и оказанию гуманитарной помощи.

Малайзия последовательно выступает в поддержку Палестины, осуждая израильские удары по сектору Газа. МИД страны, в частности, решительно осудил израильский удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого, по данным палестинского МВД, погибли более 400 человек, а также назвал его преднамеренным.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.