СМИ: при атаке на Набатию на юге Ливана сбили израильский беспилотник

По данным телеканала Al Mayadeen, БПЛА поразили ракетой

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС сбит бойцами шиитской милиции "Хезболлах" над Южным Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, беспилотник был замечен в небе над Набатией в момент атаки на позиции шиитов и поражен ракетой.

Ранее артиллерия израильской армии обстреляла пограничный район Тейр-Харфа, в результате получили ранения четверо мирных жителей, которым была оказана помощь в больнице.

Отряды "Хезболлах" в ходе ответных операций атаковали управляемыми ракетами израильскую казарму в Авивиме и блокпост в Джель-эд-Дейре. Кроме того, группа израильских военнослужащих была обстреляна возле поселения Мисгавам. Как утверждается в коммюнике военно-информационной службы "Хезболлах", "противнику нанесены потери в результате прямых попаданий".