В Катаре отметили необходимость "периода спокойствия" для освобождения заложников из Газы

Официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что интенсивные удары Израиля по гражданским объектам препятствуют реализации соглашения о выезде иностранных граждан через "Рафах"

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Катара, участвующие в процессе освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, считают, что для успеха их посреднических усилий требуется "период спокойствия". Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Любые посреднические усилия [Катара] должны сопровождаться периодом спокойствия, который позволит освободить заложников. Однако мы не наблюдаем этого уже некоторое время", - сказал представитель ведомства, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.

По словам аль-Ансари, продолжающиеся боевые действия в секторе Газа не способствуют освобождению заложников. Он также отметил, что интенсивные удары Израиля по гражданским объектам аналогичным образом препятствуют реализации соглашения о выезде иностранных граждан через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

В воскресенье премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна заявил, что Доха продолжит усилия по освобождению заложников, несмотря на обстоятельства, которые усложняют этот процесс. По его словам, посредническим усилиям Катара угрожают "постоянные утечки и ложные сообщения о переговорах", а также действия Израиля в секторе Газа.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок Соединенных Штатов. Позднее группировка освободила еще двух заложниц - израильтянок Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц. В заявлении представителя "Бригад Иззэддина аль-Кассама" говорилось, что в процессе освобождения Ицхак и Лифшиц участвовали власти Египта и Катара.