В Париже и пригородах зарегистрировали более 250 актов антисемитизма

По словам префекта столичной полиции Лорана Нуньеса, полиция уже задержала "чуть менее 90 человек"

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Более 250 антисемитских действий зафиксировано в Париже и пригородах с начала эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"В столичной агломерации - Париже и департаментах О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн мы уже зафиксировали 257 актов антисемитизма с 7 октября. Это очень много, уже больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год", - сказал он.

Префект добавил, что полиция уже задержала "чуть менее 90 человек, почти половина из которых - иностранцы". По словам Нуньеса, он опасается "роста числа антисемитских действий по мере развития конфликта на Ближнем Востоке".

Он также заявил, что "из-за эскалации палестино-израильского конфликта возрастает террористическая угроза во Франции".

Ранее BFMTV сообщил, что французская полиция с 7 октября зафиксировала почти 900 антисемитских правонарушений - в два раза больше, чем за весь прошлый год.