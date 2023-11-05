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Палестино-израильский конфликт

Турция заявила о готовности принять около 1 тыс. пациентов из Газы

Как уточнил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, в первую очередь речь идет об онкобольных

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Турция может принять около 1 тыс. пациентов из сектора Газа, которые нуждаются в срочном лечении, в первую очередь онкобольных. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с египетским коллегой.

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"Мы работаем над тем, чтобы доставить в Египет через пограничный переход "Рафах" около 1 тыс. пациентов и раненых, нуждающихся в срочном лечении, особенно онкологических больных, которые проходят лечение в Больнице турецко-палестинской дружбы в Газе, вынужденной прекратить свою деятельность. Затем онкологических больных и тех, кто находится в тяжелом состоянии, планируется переправлять в нашу страну самолетами скорой помощи и госпитальными судами", - сообщил он журналистам.

По словам Коджи, два турецких корабля уже готовы отправиться в Египет для лечения раненых в Газе. Они получили разрешение от египетских властей на заход в порты. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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