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обновлено 5 ноября, 17:20
ЧП в аэропорту Гамбурга

В аэропорту Гамбурга возобновили полеты после инцидента с вооруженным мужчиной

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обращаться к авиаперевозчику

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся в субботу на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и через 18 часов после этого сдавшимся полиции.

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"Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня по-прежнему происходят значительные отмены и задержки", - говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы аэропорта в социальной сети Х (ранее Twitter). Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обращаться к авиаперевозчику.

Аэропорт Гамбурга был закрыт из-за проведения полицейской операции. В воскресенье было отменено 126 рейсов, в субботу - 10. 17 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. 

Теги:
ГерманияЧП в аэропорту Гамбурга
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