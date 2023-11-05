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Палестино-израильский конфликт

Посол в Минске: Иран не желает распространения палестино-израильского конфликта на регион

Алиреза Санеи указал на правильность оценки ситуации на Ближнем Востоке президентом Белоруссии Александром Лукашенко

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Иран привержен политике сдерживания, направленной на недопущение распространения палестино-израильского конфликта на Ближневосточный регион и весь мир. Об этом заявил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

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"Исламская Республика Иран вообще, хотелось бы подчеркнуть, не желает, чтобы такой конфликт и кризис в этом регионе распространялись, потому что мы знаем, что это не будет на пользу ни одной стране этого региона. И до сих пор наше руководство, наши лидеры приняли политику сдерживания, чтобы этот конфликт не распространялся. В любой момент может произойти взрыв", - сказал Санеи в эфире телеканала ОНТ.

Дипломат указал на правильность оценки ситуации на Ближнем Востоке президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Очень правильно господин Лукашенко отметил, что ситуация и этот кризис в регионе не только будут иметь последствия для региона, но и в дальнейшем станут кризисом для всего мира", - заявил посол, добавив, что корни ближневосточного конфликта кроются "в оккупации" региона, в котором раньше "жили и евреи, и христиане, и мусульмане рядом, бок о бок без проблем".

"Наше решение [палестино-израильского конфликта] - это очень демократическое решение. То есть все жители этого региона, в том числе мусульмане, евреи, христиане, они будут голосовать, и тогда будет формироваться, создаваться новое государство. И будет известно, это будет палестинское или израильское государство", - сказал Санеи. 

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