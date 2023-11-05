БАПОР подтвердило удар, нанесенный 4 ноября по школе ООН

Она служила приютом для беженцев

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подтвердило информацию об обстреле 4 ноября школы ООН, служившей приютом для беженцев. Об этом сообщило агентство на своем официальном сайте.

"4 ноября школа БАПОР в лагере Джабалия к северу от Газы подверглась прямому удару, в результате которого среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в школе, 15 человек погибли и 70 получили ранения", - заявило БАПОР.

Ранее агентство WAFA сообщало, что здание школы БАПОР к северу от Газы подверглось ракетному удару израильских ВВС.

2 ноября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявлял телеканалу CNN об обстрелах ооновской школы в Джабалии со стороны израильских ВВС. По его сведениям, всего за сутки попали под бомбардировки три школы БАПОР, в которых укрывалось около 20 000 человек.