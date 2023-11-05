Херш: лидерам ХАМАС пообещали жизнь в обмен на заложников и проведение военного трибунала

Как отметил журналист, израильские власти хотят смертной казни для лидеров вооруженного крыла движения

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Политические руководители палестинского движения ХАМАС на тайных переговорах с Израилем получили предложение отпустить всех заложников в секторе Газа, а также провести трибунал над причастными к военным преступлениям в обмен на собственные жизни. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Политическое руководство ХАМАС не было вовлечено в бойню, - приводит слова неназванного американского чиновника Херш. - Идея состояла в том, что если они согласятся провести суд над своими собственными людьми и отдать приказ об их казни, то им будет сохранена жизнь. Мы сохраняем вариант с помилованием политического руководства ХАМАС и даем им шанс отдать заложников и сохранить свои жизни, поместив их в больницу".

По сведениям Херша, израильские власти хотят смертной казни для лидеров вооруженного крыла движения, которые, пишет журналист, "поощряли военные преступления своих бойцов и ничего не делали для их предотвращения".

В секретные переговоры на тему освобождения заложников напрямую вовлечен и лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар. По информации Херша, Синвар открыт к сделке. "Может показаться, что концепция инициированного Израилем трибунала по расследованию военных преступлений в то время, как бомбардировки сравняли с землей большую часть Газы, взята из плохого романа. Но израильский эксперт, который в курсе всей серьезности ведущихся сейчас переговоров по заложникам, удивил меня, охарактеризовав Синвара, как человека, "который может быть открыт к сделке", - пишет Херш.

По мнению неназванного собеседника Херша, Синвар и другие представители политического руководства ХАМАС, которые сейчас находятся в Катаре, "могут хотеть, чтобы любая сделка [по заложникам] содержала гарантии того, что Израиль не станет преследовать их в случае, если договоренность будет достигнута". "Он фанатик и аскет, предан делу, без семьи, очень религиозен, подружился с людьми из [Службы общей безопасности Израиля] "Шин Бет", пока находился в [израильской] тюрьме, и его не считали иррациональным. Он захочет получить шанс послужить этому делу", - цитирует журналист эксперта.

Отмечается, что боевики ХАМАС, которые находятся в подземных тоннелях Газы, вскоре столкнутся с нехваткой продовольствия, воды, а также свежего воздуха, поскольку топлива для работы генераторов кислорода осталось очень мало. "Тоннели длиной более 200 миль (около 320 км - прим. ТАСС) неизбежно превратятся в смертельную ловушку", - пишет Херш. "ХАМАС должен начать отпускать заложников", - цитирует он неназванного американского чиновника.

Освобождение заложников

Ранее представитель руководства ХАМАС Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News сообщил, что движение готово на "полный компромисс" по вопросу обмена пленными с Израилем. При этом посол еврейского государства в США Майкл Герцог 5 ноября заявил, что Израиль считает, что радикальное движение ХАМАС не настроено серьезно на освобождение заложников и лишь пытается выиграть время с целью перевооружения.

Ключевую роль в переговорах об освобождении ХАМАС заложников играет Катар. Премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции в воскресенье заявил о готовности страны продолжать предпринимать усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа, несмотря на обстоятельства, которые усложняют этот процесс.