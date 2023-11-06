Иорданские ВВС сбросили на парашютах партию медпомощи для палестинцев в Газе

Иорданский король Абдалла II отметил, что его страна "останется самым близким сторонником палестинских братьев"

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для палестинского населения в секторе Газа. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) король Иордании Абдалла II.

"Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе, - подчеркнул он. - Наш долг - помогать раненым и пострадавшим людям".

Как указал король, Иордания "останется самым близким сторонником палестинских братьев".

17 октября иорданский монарх в заявлении, переданном агентством Petra, назвал израильский обстрел больницы "Аль-Ахли" в Газе жестокой расправой и военным преступлением.

"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения, - подчеркнул Абдалла II. - То, что происходит, это позор для человечества".