Спецрейс "Белавиа" с эвакуируемыми гражданами Белоруссии вылетел из Израиля

По информации "Гласа МИДа", на борту находится 117 граждан республики

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Специальный рейс белорусского национального авиаперевозчика "Белавиа" с эвакуируемыми гражданами республики вылетел из Израиля. Об этом сообщил близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".

"Специальный рейс "Белавиа" вылетел из израильского аэропорта Бен Гурион. На борту - 117 граждан Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о том, что эвакуации граждан республики из Израиля, власти которого дали Минску разрешение на один гуманитарный рейс, препятствуют санкции, введенные США против "Белавиа". Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев сообщил, что более 500 граждан республики обратились в диппредставительство в связи с обострением ситуации в регионе.