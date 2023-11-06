В Ираке заявили, что эскалация в регионе вызвана политикой Израиля

Премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани отметил, что это результат "преступной политики оккупационных" израильских властей против палестинцев

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке вызвана не событиями 7 октября, а действиями Израиля в отношении палестинского народа. Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе визита в Иран. Заявления премьера опубликованы в Telegram-канале его канцелярии.

"Последний кризис является вовсе не порождением событий 7 октября, а результатом преступной политики оккупационных [израильских властей] против палестинцев, [реализуемой посредством] убийств, принудительных перемещений, строительства поселений, нарушений [прав палестинцев] в мечети Аль-Акса", - подчеркнул премьер.