Хорватия намерена поддержать Азербайджан в разминировании Карабаха

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей между двумя странами

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Хорватия окажет помощь Азербайджану в области разминирования территорий в Карабахе. Этот вопрос был обсужден на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"На встрече было положительно встречено намерение Хорватии как страны, страдающей от мин, оказать поддержку Азербайджану в этой области, отмечена важность обмена опытом и сотрудничества в области разминирования", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Алиев и Пленкович также обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей между двумя странами, взаимодействия в энергетической, туристической сферах, развития отношений между деловыми кругами.

Ранее президент Азербайджана заявлял, что за 30 лет оккупации азербайджанских территорий Армения заложила там более миллиона мин. Он подчеркнул, что для решения минной проблемы в Карабахе его стране потребуется почти 30 лет и $25 млрд.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в минувшую субботу на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок сообщил, что за три года после окончания боевых действий в Карабахе осенью 2020 года армянская сторона заминировала территорию протяженностью 480 км. По его словам, глубина заминированной территории составляет почти 2 км. С учетом плотности минирования количество заложенных мин составляет сотни тысяч, уточнил министр со ссылкой на мнение специалистов.

По данным азербайджанского МИД, число пострадавших от взрывов мин граждан страны за последние три года составило 337. 65 человек, в том числе 50 гражданских лиц, погибли.