Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по "чувствительным объектам" в Израиле

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по территории Израиля, целью которых стали "чувствительные объекты".

"Вооруженные силы Йемена <...> в течение последних часов запустили серию беспилотников по различным чувствительным объектам израильского врага на оккупированных [палестинских] территориях. В результате операции движение на намеченных военных базах и аэропортах было остановлено на несколько часов", - говорится в заявлении представителя движения, опубликованном в его Telegram-канале.