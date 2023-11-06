6 ноября, 18:24,
обновлено 6 ноября, 18:40
Палестино-израильский конфликт

Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по "чувствительным объектам" в Израиле

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по территории Израиля, целью которых стали "чувствительные объекты".

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"Вооруженные силы Йемена <...> в течение последних часов запустили серию беспилотников по различным чувствительным объектам израильского врага на оккупированных [палестинских] территориях. В результате операции движение на намеченных военных базах и аэропортах было остановлено на несколько часов", - говорится в заявлении представителя движения, опубликованном в его Telegram-канале. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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