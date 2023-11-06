6 ноября, 20:39
Палестино-израильский конфликт

СМИ: США и Франция хотят, чтобы Греция приняла 100 тыс. палестинских беженцев

Согласно источникам портала Pronews, подобное предложение будет сделано для Кипра

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса 9 ноября в Париж на конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, поскольку США и Франция хотят, чтобы Греция приняла 100 тыс. палестинских беженцев. Об этом сообщил информационный портал Pronews.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

По его данным, Макрон направил Мицотакису приглашение на конференцию по Газе, хотя Греция "не имеет никакого отношения к этому вопросу", пытаясь сделать республику принимающей стороной для палестинских беженцев, которых израильтяне хотят депортировать из сектора Газа, а затем и с Западного берега реки Иордан. Как отмечает портал, на конференции будет обсуждаться, сколько палестинцев может принять Греция на постоянной основе. Кроме того, согласно источникам Pronews, подобное предложение будет сделано и для Кипра.

Портал также утверждает, что телефонный разговор Мицотакиса с госсекретарем США Энтони Блинкеном касался той же темы. США и Франция пообещали Греции финансовую помощь, чтобы она могла построить дома и инфраструктуру для приема беженцев и обеспечить им все необходимое для выживания. По оценкам французов, по крайней мере 100 тыс. палестинцев могут поселиться в Греции на постоянной основе. Это решение, к которому также стремятся Египет и Иордания, которые не хотят, чтобы палестинцы жили на их территории, добавляет портал.

Ранее пресс-служба греческого премьера сообщила о телефонном разговоре Мицотакиса с Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Мицотакис подчеркнул свою растущую обеспокоенность по поводу защиты мирного населения в Газе и указал на необходимость гуманитарных пауз и непрерывного потока гуманитарной помощи в сектор. О возможности принятия Грецией палестинских беженцев в сообщении пресс-службы не упоминалось.

Приглашение Макрона Мицотакису принять участие в конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа подтвердил телеканал ERT-1, однако он не упомянул о каких-либо планах по приему беженцев.

Макрон в пятницу сообщил, что в Париже 9 ноября состоится конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, конференция пройдет с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Будут приглашены ключевые страны региона, такие как Египет, Иордания и государства Персидского залива, а также несколько западных стран. Международные организации также примут участие. Как заявили агентству источники, администрация Палестины была приглашена, а израильская сторона - нет. На конференции будет обсуждаться возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 

Теги:
СШАКипрПалестинаГрецияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, ЭмманюэльМицотакис, Кириакос
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация