СМИ: США и Франция хотят, чтобы Греция приняла 100 тыс. палестинских беженцев

Согласно источникам портала Pronews, подобное предложение будет сделано для Кипра

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса 9 ноября в Париж на конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, поскольку США и Франция хотят, чтобы Греция приняла 100 тыс. палестинских беженцев. Об этом сообщил информационный портал Pronews.

По его данным, Макрон направил Мицотакису приглашение на конференцию по Газе, хотя Греция "не имеет никакого отношения к этому вопросу", пытаясь сделать республику принимающей стороной для палестинских беженцев, которых израильтяне хотят депортировать из сектора Газа, а затем и с Западного берега реки Иордан. Как отмечает портал, на конференции будет обсуждаться, сколько палестинцев может принять Греция на постоянной основе. Кроме того, согласно источникам Pronews, подобное предложение будет сделано и для Кипра.

Портал также утверждает, что телефонный разговор Мицотакиса с госсекретарем США Энтони Блинкеном касался той же темы. США и Франция пообещали Греции финансовую помощь, чтобы она могла построить дома и инфраструктуру для приема беженцев и обеспечить им все необходимое для выживания. По оценкам французов, по крайней мере 100 тыс. палестинцев могут поселиться в Греции на постоянной основе. Это решение, к которому также стремятся Египет и Иордания, которые не хотят, чтобы палестинцы жили на их территории, добавляет портал.

Ранее пресс-служба греческого премьера сообщила о телефонном разговоре Мицотакиса с Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Мицотакис подчеркнул свою растущую обеспокоенность по поводу защиты мирного населения в Газе и указал на необходимость гуманитарных пауз и непрерывного потока гуманитарной помощи в сектор. О возможности принятия Грецией палестинских беженцев в сообщении пресс-службы не упоминалось.

Приглашение Макрона Мицотакису принять участие в конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа подтвердил телеканал ERT-1, однако он не упомянул о каких-либо планах по приему беженцев.

Макрон в пятницу сообщил, что в Париже 9 ноября состоится конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, конференция пройдет с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Будут приглашены ключевые страны региона, такие как Египет, Иордания и государства Персидского залива, а также несколько западных стран. Международные организации также примут участие. Как заявили агентству источники, администрация Палестины была приглашена, а израильская сторона - нет. На конференции будет обсуждаться возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.