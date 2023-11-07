Вице-президент США обсудила с представителями Бахрейна и ОАЭ активизацию помощи в Газе

Камала Харрис также дала понять, что важно не допустить насильственного переселения палестинцев из анклава, говорится в заявлении Белого дома

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис обсудила в понедельник по телефону с представителями руководства Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) наращивание поставок гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом говорится в заявлениях, распространенных пресс-службой Белого дома.

Харрис и премьер-министр Бахрейна, наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа выразили "общую приверженность оказанию содействия в наращивании и стабильной доставке жизненно важной гуманитарной помощи гражданскому населению" сектора Газа. "Вице-президент ясно дала понять, что чрезвычайно важно не допустить насильственного переселения палестинцев из Газы, а также подчеркнула, что израильтяне и палестинцы должны быть в равных условиях с точки зрения безопасности, процветания и свободы", - отмечается в документе. "Вице-президент также обсудила шаги по укреплению позиций США на Ближнем Востоке с целью активизации усилий в регионе по обеспечению сдерживания", - уточняется в заявлении.

Харрис в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном "подчеркнула важность защиты гражданского населения и уважения международных гуманитарных норм". Они "обсудили неотложный гуманитарный кризис в Газе и прилагаемые усилия по наращиванию поставок продовольствия, воды и медикаментов нуждающемуся гражданскому населению, в том числе в рамках инициатив, о которых недавно объявили ОАЭ", говорится в заявлении. Кроме того, представители двух государств коснулись вопросов, касающихся "укрепления партнерства США и ОАЭ в сфере обороны".

Как заявил 5 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Багдаде, Вашингтон работает над активизацией предоставления гуманитарной помощи жителям сектора.