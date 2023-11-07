7 ноября, 03:40

Трамп отказался от предложения Зеленского посетить Украину

Дональд Трамп. AP Photo/ Morry Gash
Дональд Трамп
© AP Photo/ Morry Gash

Экс-президент США объяснил это тем, что не хочет создавать конфликт интересов

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что в это время было бы неуместно поехать на Украину", - сказал он в своем заявлении для телекомпании Newsmax. - С ним в настоящее время ведет дела администрация [президента США Джо] Байдена, и я не хочу создавать конфликт интересов".

Ранее Зеленский в интервью телекомпании NBC пригласил Трампа на Украину и заявил, что за 24 минуты объяснит ему, что тот не сможет добиться мирного урегулирования за сутки.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания на пост президента США в 2024 году он сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. 

Теги:
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация