Трамп отказался от предложения Зеленского посетить Украину

Экс-президент США объяснил это тем, что не хочет создавать конфликт интересов

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

"Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что в это время было бы неуместно поехать на Украину", - сказал он в своем заявлении для телекомпании Newsmax. - С ним в настоящее время ведет дела администрация [президента США Джо] Байдена, и я не хочу создавать конфликт интересов".

Ранее Зеленский в интервью телекомпании NBC пригласил Трампа на Украину и заявил, что за 24 минуты объяснит ему, что тот не сможет добиться мирного урегулирования за сутки.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания на пост президента США в 2024 году он сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.