Экс-премьер Израиля призвал завершить операцию в Газе в ближайшие недели

Это необходимо из-за возрастающего недовольства Запада, особенно США, считает Эхуд Барак

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Израиль не сможет вести длительную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе - ее надо завершить в ближайшие две-три недели из-за возрастающего недовольства Запада, особенно США. Такое мнение выразил бывший премьер Израиля, экс-министр обороны страны Эхуд Барак в интервью газете Politico.

"Окно возможностей закрывается, и ясно, что трения с американцами по поводу наступления будут возрастать", - отметил Барак. "Америка не может диктовать Израилю, что делать, но и мы не можем их игнорировать", - подчеркнул экс-премьер, указав на роль Вашингтона как главного гаранта безопасности Израиля. В последнее время риторика американских чиновников изменилась, и все чаще звучат призывы к гуманитарной паузе в боевых действиях, заметил Барак.

Он полагает, что в распоряжении Тель-Авива для удовлетворения требований Вашингтона "осталось не больше двух-трех недель". Для полного разгрома ХАМАС необходимы, как сказал Барак, многие месяцы, год, но поддержка западных стран ослабевает из-за числа погибших мирных жителей в Газе и опасений, что кампания Израиля спровоцирует гораздо более масштабную и еще более катастрофическую войну в регионе.

По его словам, после военной операции Израиля Газу под свой контроль следует взять многонациональным арабским силам.