На Украине попросили ввести уголовную ответственность за призывы к выборам

Петиция размещена на сайте Владимира Зеленского

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Петиция с просьбой ввести на Украине уголовную ответственность за призывы к проведению выборов появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Мы просим президента Украины внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы [призывы к выборам] во время военного положения <...> повлекли за собой уголовную ответственность", - говорится в тексте петиции. На данный момент она собрала 196 голосов. При этом для рассмотрения Зеленским необходимо 25 тыс. голосов.

6 ноября президент Украины заявил, что сейчас не время для проведения выборов, и потребовал прекратить "вбрасывать в общество" эту тему. Заявление Зеленского было сделано после активизации в стране разговоров о возможности проведения выборов. Появилась информация со ссылкой на источники, что власти начинают подготовку к выборам главы государства весной 2024 года.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре, президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружений, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В связи с этим Зеленский смягчил риторику, не давая однозначного ответа, он отмечал, что в условиях боевых действий провести выборы затруднительно, и даже предлагал США профинансировать избирательный процесс, если для Вашингтона это столь принципиально.