Bloomberg: ЕК 7 ноября издаст рекомендацию начать переговоры о принятии Украины в ЕС

По данным агентства, окончательные формулировки рекомендации "еще предстоит определить"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) утвердит во вторник текст рекомендации странам Евросоюза (ЕС) начать формальные переговоры с Киевом об условиях вхождения Украины в состав сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно со ссылкой на источники отмечает, что представители исполнительного органа ЕС встретятся "во вторник вечером", чтобы "завершить текст решения с рекомендацией формально начать переговоры о членстве Украины" в сообществе. При этом ожидается "позитивный исход для Киева", однако "с рядом условий".

В частности, ожидается, что ЕК порекомендует странам - членам ЕС начать формальные переговоры с Украиной "после проведения реформ" и принятия правовых норм в части защиты прав национальных меньшинств, антикоррупционного законодательства, деолигархизации и лоббирования. Окончательные формулировки указанной рекомендации "еще предстоит определить", а само заключение ЕК будет опубликовано 8 ноября. При этом оценка ЕК еще должна получить одобрение лидеров стран ЕС на декабрьском саммите сообщества.

Ранее европейская версия газеты Politico сообщила, что ЕК опубликует 8 ноября отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором рекомендует "начать переговоры о принятии [в состав сообщества] Украины и Молдавии", развитие которых будет зависеть от ряда "технических оговорок", включая вопросы независимости судебной власти, защиту прав меньшинств и антикоррупционные меры. При этом источники газеты указывали, что эти оговорки будут "существенными и не первым случаем, когда Брюссель скрывает за маской технических деталей большие политические последствия".